Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Когда Донна Поре вернулась в апартаменты, то не смогла поверить своим глазам

Девушка по имени Донна Поре из французской коммуны Л’Эгль на три месяца карантина переехала жить к своему бойфренду, а когда наконец-то вернулась домой, то не смогла поверить своим глазам. Оказывается, перед отъездом она забыла о пакете с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и разрослась по всей комнате.

По словам француженки, она зашла в квартиру и сразу же почувствовала странный запах. Донна перепугалась, включила свет и увидела на кухне жуткую фигуру с десятками щупалец.

"После трех месяцев моего отсутствия картошка решила расти без ограничений", – написала девушка на своей странице в Twitter и приложила пару снимков вьющегося растения.

Пост быстро стал вирусным, набрав почти 200 тысяч лайков. На многих юзеров увиденное произвело сильное впечатление, вызвав целую палитру эмоций: от омерзения до восторга. Один из подписчиков Донны отметил, что картошка стала настолько самостоятельной, что может претендовать на звание хозяина дома.

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