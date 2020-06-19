Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Сегодня, 12:09

Когда Донна Поре вернулась в апартаменты, то не смогла поверить своим глазам

Девушка по имени Донна Поре из французской коммуны Л’Эгль на три месяца карантина переехала жить к своему бойфренду, а когда наконец-то вернулась домой, то не смогла поверить своим глазам. Оказывается, перед отъездом она забыла о пакете с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и разрослась по всей комнате.

По словам француженки, она зашла в квартиру и сразу же почувствовала странный запах. Донна перепугалась, включила свет и увидела на кухне жуткую фигуру с десятками щупалец.

"После трех месяцев моего отсутствия картошка решила расти без ограничений", – написала девушка на своей странице в Twitter и приложила пару снимков вьющегося растения.

Читайте также:
Чем заняться одному дома во время карантина: пять нескучных идей

Пост быстро стал вирусным, набрав почти 200 тысяч лайков. На многих юзеров увиденное произвело сильное впечатление, вызвав целую палитру эмоций: от омерзения до восторга. Один из подписчиков Донны отметил, что картошка стала настолько самостоятельной, что может претендовать на звание хозяина дома.

Смотрите видео: лучшие мемы о коронавирусе

Напомним, ранее "Сегодня" писали о реакции соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Украине могут ужесточить карантин: Ляшко назвал новые условия Кабмин определил, кому грозит ужесточение карантина В Украине снова продлили карантин
Франция квартиры курьез карантин
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона:
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Популярные статьи

Сегодня, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 10:25Food

Как сделать томатный сок на зиму: три лучших рецепта

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве: фото

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Новости партнеров

Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Родители
Родители "Холостяка" Макса Михайлюка огорошили признанием
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять