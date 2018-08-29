Ореховый Спас-2018: что нельзя делать в этот день

Ореховый Спас 29 августа завершает цикл праздников в августе

Ореховый Спас-2018. Фото: depositphotos

29 августа, в среду, православные украинцы отмечают большой праздник – Ореховый Спас-2018 или Третий Спас. Сайт Сегодня.Lifestyle пишет об обычаях и традициях празднования Орехового Спаса 29 августа 2018 года, а также о том, что можно, а чего нельзя делать в праздника.

Ореховый Спас завершает цикл христианских праздников в августе. Этот день в народе имеет несколько названий – Хлебный Спас, Нерукотворный Спас – украинцы издавна почитают его особыми традициями и обрядами.

История праздника Ореховый Спас-2018

Этот праздник установлен Православной Церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Х веке. В документе, найденном в IV веке Евсевием Кесарийским в Эдесском архиве, говорилось о том, что властитель Эдессы Авгарь страдал проказой. Зная о чудодейственных способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа прийти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер им Свое лицо. На полотенце отпечатался его лик. После воскресения Христа, апостолом Фомой был послан в Эдессу один из 70-ти учеников Христа – Фаддей, который с помощью Нерукотворного образа Спасителя исцелил царя и распространил там христианство.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа 2018 года

Не отказывайтесь от работы, ведь Ореховый спас (Хлебный спас) – время сбора урожая и подготовки продуктов на зиму.

В Ореховый спас не выходите в лес без оберега. Наши предки верили, что так можно встретиться с нечистой силой.

Нельзя отказывать в еде нуждающимся и странникам.

Перед Ореховым спасом заканчивается строгий двухнедельный Успенский пост, поэтому снимается запрет на употребление рыбы и мяса.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины

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