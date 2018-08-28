Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас поздравления с Ореховым Спасом-2018

Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников

29 августа православный украинцы отмечают Ореховый Спас-2018. По случаю праздника в храмах проходят торжественные богослужения, освящаются орехи. Этот день знаменует подведение итогов, умиротворение и обретение духовной зрелости.

Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников 1/5

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые лучшие поздравления с Ореховым Спасом-2018. Обязательно отправьте красочные открытки, картинки, а также короткие стихи и смс-сообщения своим самым близким и дорогим людям.

Поздравления с Ореховым Спасом-2018: картинки, открытки, стихи и смс

***

Сегодня уж точно созрели орехи,

А значит, дождались мы время успеха,

И только хорошее ждет впереди

На жизни извилистом нашем пути!

Останутся горькие дни за спиной,

Нас ждет красота, доброта и покой!

Веселого праздника радостный смех

Подарит нам Спаса созревший орех!

Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки с праздником. Фото: из открытых источников 1/5

***

Прощается август, ореховой веткой

Взмахнув на прощание, будто рукой.

Ореховый Спас на память о лете

Нам дарит сегодня тепло и покой.

***

Поздравление от нас,

В светлый праздник Хлебный Спас.

Хлеб пеки, рисуй картины,

Собирай орех с лещины.

Бога попроси о том,

Что бы счастья дал в твой дом.

Если все успеешь враз,

Будешь пить зимою квас.

Постарайся побыстрей,

До отлета журавлей.

***

Третий Спас

Всем орехов припас.

Ешьте хлеб, пейте квас,

Угощайте и нас.

Лето близится к концу,

Но грустить нам не к лицу.

Мы отпразднуем сейчас

Православный Хлебный Спас!

Стол накроем, напечем,

Каждый будет увлечен.

Мы друг другу пожелаем

Чтобы год был урожаен.

Ореховый Спас: поздравления с праздником, интересные картинки и короткие тексты

***

Последний Спас летний – Ореховый Спас!

С праздником я поздравляю всех вас!

Желаю вам счастья и солнечных дней,

Чтоб вы становились добрей и мудрей!

Чтоб жизнь вас дарила любовью и светом

И чтобы вы были здоровы при этом!

***

С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным

Я поздравляю! И жить вам безбедно

Желаю всегда, и жить в мире со всеми,

Чтобы Господь даровал вам Спасенье!

***

Сентябрь приближается снова,

Созрели орехи в садах…

Давайте беречь Божье слово

В молитвах своих и трудах:

Оно дает силу и разум,

Его потерять нам нельзя;

А нынче с Ореховым спасом

Я вас поздравляю, друзья!

***

Сегодня ореховый спас!

И я поздравляю вас с этим!

Пускай каждый день, каждый час

Бог помогает советом.

Пускай не обидит он нас,

Послав по кусочку нам хлеба.

Сегодня ореховый спас!

Давайте посмотрим все в небо!

***

Со Спасом Хлебным я вас поздравляю!

Любви достатка вам в доме желаю!

Желаю, чтоб солнце всегда вам светило

И чтобы вам счастья на сто лет хватило!

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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