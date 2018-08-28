Ореховый Спас-2018: поздравления, открытки и картинки
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас поздравления с Ореховым Спасом-2018
29 августа православный украинцы отмечают Ореховый Спас-2018. По случаю праздника в храмах проходят торжественные богослужения, освящаются орехи. Этот день знаменует подведение итогов, умиротворение и обретение духовной зрелости.
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые лучшие поздравления с Ореховым Спасом-2018. Обязательно отправьте красочные открытки, картинки, а также короткие стихи и смс-сообщения своим самым близким и дорогим людям.
Поздравления с Ореховым Спасом-2018: картинки, открытки, стихи и смс
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Сегодня уж точно созрели орехи,
А значит, дождались мы время успеха,
И только хорошее ждет впереди
На жизни извилистом нашем пути!
Останутся горькие дни за спиной,
Нас ждет красота, доброта и покой!
Веселого праздника радостный смех
Подарит нам Спаса созревший орех!
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Прощается август, ореховой веткой
Взмахнув на прощание, будто рукой.
Ореховый Спас на память о лете
Нам дарит сегодня тепло и покой.
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Поздравление от нас,
В светлый праздник Хлебный Спас.
Хлеб пеки, рисуй картины,
Собирай орех с лещины.
Бога попроси о том,
Что бы счастья дал в твой дом.
Если все успеешь враз,
Будешь пить зимою квас.
Постарайся побыстрей,
До отлета журавлей.
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Третий Спас
Всем орехов припас.
Ешьте хлеб, пейте квас,
Угощайте и нас.
Лето близится к концу,
Но грустить нам не к лицу.
Мы отпразднуем сейчас
Православный Хлебный Спас!
Стол накроем, напечем,
Каждый будет увлечен.
Мы друг другу пожелаем
Чтобы год был урожаен.
Ореховый Спас: поздравления с праздником, интересные картинки и короткие тексты
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Последний Спас летний – Ореховый Спас!
С праздником я поздравляю всех вас!
Желаю вам счастья и солнечных дней,
Чтоб вы становились добрей и мудрей!
Чтоб жизнь вас дарила любовью и светом
И чтобы вы были здоровы при этом!
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С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным
Я поздравляю! И жить вам безбедно
Желаю всегда, и жить в мире со всеми,
Чтобы Господь даровал вам Спасенье!
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Сентябрь приближается снова,
Созрели орехи в садах…
Давайте беречь Божье слово
В молитвах своих и трудах:
Оно дает силу и разум,
Его потерять нам нельзя;
А нынче с Ореховым спасом
Я вас поздравляю, друзья!
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Сегодня ореховый спас!
И я поздравляю вас с этим!
Пускай каждый день, каждый час
Бог помогает советом.
Пускай не обидит он нас,
Послав по кусочку нам хлеба.
Сегодня ореховый спас!
Давайте посмотрим все в небо!
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Со Спасом Хлебным я вас поздравляю!
Любви достатка вам в доме желаю!
Желаю, чтоб солнце всегда вам светило
И чтобы вам счастья на сто лет хватило!
Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
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