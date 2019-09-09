Осеннее равноденствие 2019: когда произойдет и что означает

Когда состоится осеннее равноденствие в 2019 году: точная дата и время

Осеннее равноденствие Фото: Pixabay

Когда будет осеннее равноденствие в 2019 году? Что значит равноденствие, какие у него особенности, как ведет себя Солнце, и что происходит в этот период с космическими телами, узнайте в нашей статье.

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Точная дата осеннего равноденствия 2019

Такое важное для Земли событие как осеннее равноденствие в 2019 году состоится 23 сентября в 9 часов 50 минутпо киевскому времени. Примечательно, что год от года это астрономическое явление может происходить в разные дни месяца – 22 или 23 сентября.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты

С научной точки зрения равноденствие – это момент, когда центр Солнца в своем видимом для Земли движении по эклиптике пересекает небесный экватор и переваливает из северного полушария в южное.

День осеннего равноденствия в Северном полушарии знаменует начало астрономической осени. А вот в южной части Земли, наоборот, с этого дня наступает астрономическая весна. И продлится это до середины декабря, т.е. зимнего солнцестояния.

После самого длительного дня летнего солнцестояния, 21 июня, летний день постепенно уменьшается, северное полушарие Земли прогревается все меньше, светлое время суток постепенно укорачивается, а ночь наоборот, растет, и дело идет к зиме.

По продолжительности день равен ночи и составляет 12 часов, т.е. половину суток. Это утверждение верно, исходя из названия равноденствия, а также по математическим подсчетам.

Но вот законы физики вносят свои коррективы из-за рефракции и особенностей преломления световых лучей в атмосфере, и фактически дневное время на равноденствие получается немного длиннее ночи.

Примечательно, что в день осеннего равноденствия Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером садится строго на западе.

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