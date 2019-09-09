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Осеннее равноденствие 2019: когда произойдет и что означает

Когда состоится осеннее равноденствие в 2019 году: точная дата и время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Осеннее равноденствие
Осеннее равноденствие
Фото: Pixabay

Когда будет осеннее равноденствие в 2019 году? Что значит равноденствие, какие у него особенности, как ведет себя Солнце, и что происходит в этот период с космическими телами, узнайте в нашей статье.

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Точная дата осеннего равноденствия 2019

Такое важное для Земли событие как осеннее равноденствие в 2019 году состоится 23 сентября в 9 часов 50 минутпо киевскому времени. Примечательно, что год от года это астрономическое явление может происходить в разные дни месяца – 22 или 23 сентября.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты

  • С научной точки зрения равноденствие – это момент, когда центр Солнца в своем видимом для Земли движении по эклиптике пересекает небесный экватор и переваливает из северного полушария в южное.
  • День осеннего равноденствия в Северном полушарии знаменует начало астрономической осени. А вот в южной части Земли, наоборот, с этого дня наступает астрономическая весна. И продлится это до середины декабря, т.е. зимнего солнцестояния.
  • После самого длительного дня летнего солнцестояния, 21 июня, летний день постепенно уменьшается, северное полушарие Земли прогревается все меньше, светлое время суток постепенно укорачивается, а ночь наоборот, растет, и дело идет к зиме.
  • По продолжительности день равен ночи и составляет 12 часов, т.е. половину суток. Это утверждение верно, исходя из названия равноденствия, а также по математическим подсчетам.
  • Но вот законы физики вносят свои коррективы из-за рефракции и особенностей преломления световых лучей в атмосфере, и фактически дневное время на равноденствие получается немного длиннее ночи.
  • Примечательно, что в день осеннего равноденствия Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером садится строго на западе.

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