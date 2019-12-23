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Ошибка в лотерее: женщина разбогатела благодаря нелепой случайности

Перина Гейнс из США пока не знает, на что потратить денежный приз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела Фото: Alexander Mils / Unsplash
Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела
Фото: Alexander Mils / Unsplash

Перина Гейнс из американского города Вашингтон в округе Колумбия благодаря ошибке обеспечила себе безбедную жизнь. Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов, пишет информационный портал UPI.

Как сообщает издание, американка купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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"Нужно лишь довериться судьбе, – рассказывает победительница лотереи. – Я осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок".

Перина Гейнс пока не знает, на что потратить денежный приз.

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем,которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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