Ошибка в лотерее: женщина разбогатела благодаря нелепой случайности

Перина Гейнс из США пока не знает, на что потратить денежный приз

Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела Фото: Alexander Mils / Unsplash

Перина Гейнс из американского города Вашингтон в округе Колумбия благодаря ошибке обеспечила себе безбедную жизнь. Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов, пишет информационный портал UPI.

Как сообщает издание, американка купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов.

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"Нужно лишь довериться судьбе, – рассказывает победительница лотереи. – Я осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок".

Перина Гейнс пока не знает, на что потратить денежный приз.

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