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Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планете

Земля вступила в шестую эру массового вымирания, говорят эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:03
Для спасения биоразнообразия на планете осталось 10 лет Фото: Yohanes Dicky Yuniar / Unsplash
Для спасения биоразнообразия на планете осталось 10 лет
Фото: Yohanes Dicky Yuniar / Unsplash

Организация Объединенных Наций опубликовала проект Конвенции о биологическом разнообразии, в котором указывается, что наша планета вступила в шестую эру массового вымирания. К 2030 году людям необходимо уменьшить загрязнение атмосферы как минимум вдвое, чтобы спасти ту дикую природу, которая еще осталась. Текст документа появился на официальном сайте ООН в среду, 15 января.

В ООН отметили, что мир столкнулся с "беспрецедентными темпами" исчезновения различных видов флоры и фауны, что может обернуться исчезновением целых экосистем и серьезными последствиями для выживания человечества как вида. У людей есть одно десятилетие для сокращения вредных отходы наполовину и предоставления защищенного статуса трети земной поверхности, утверждают авторы конвенции.

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В тексте документа также названы 20 целей по сохранению дикой природы Земли на следующие 10 лет. Среди главных направлений: сокращение загрязнения окружающей среды биоцидами, пластиковыми отходами, а также внедрение технологий устойчивого развития.

План должны одобрить в октябре 2020 года на саммите ООН по биоразнообразию, он пройдет в Китае.

К слову, подобная стратегия уже была озвучена в прошлом десятилетии. Цели и задачи определяли в 2010 году на саммите в Японии, но к 2020 году большую часть из них достичь так и не удалось.

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Источник: Сегодня
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