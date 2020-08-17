"Остановитесь!" Александр Лукашенко после обращения к белорусам стал старым-новым мемом: видео

Пользователи соцсетей сравнили политика с экс-президентом Украины Виктором Януковичем

16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на митинге у Дома правительства с речью о протестах, который охватили страну. Пользователи соцсетей сразу же разобрали речь политика на мемы и сравнили его с потерявшим власть экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В ходе своего эмоционального выступления Лукашенко сказал: "Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей". Журналист Алексей Новоселов на своей странице в Twitter добавил к этому фрагменту кадры с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который в свое время произнес почти то же самое.

В одной из самых забавных версий к Лукашенко и Януковичу присоединились танцоры из Ганы. Ролик опубликован на странице в Twitter Μuд Ρöuccu.

К слову, 16 августа в столице Беларуси прошли масштабные акции: оппозиционный марш у стелы "Минск – город-Герой" и провластный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Данные о числе участников обоих мероприятий разнятся, но, согласно многим оценкам, недовольных бывшим президентом республики собралось больше.

Напомним, ранее президент Беларуси предложил победительнице национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" Марии Василевич поработать в колхозе.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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