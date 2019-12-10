"Остановитесь! Он мой": незнакомка на свадьбе набросилась на жениха, видео

Девушка подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом цветов

Незнакомка потребовала остановить свадьбу в Англии Фото: Analise Benevides / Unsplash

На церемонии бракосочетания в британском городе Абердэр произошла курьезная сцена, развеселившая всех присутствующих. Незнакомка в подвенечном платье набросилась на жениха с требованием остановить свадьбу, сообщает сайт Wales Online.

Девушка подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом цветов. "Остановитесь! – закричала она. – Он мой. Это должна была быть я!". Это вторжение поразило невесту, которая приняла ее за бывшую девушку своего возлюбленного.

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Позже выяснилось, что таинственная незнакомка – это известный комик из Уэльса Джануари Риз. Она оказалась знакома с подружкой невесты и согласилась поучаствовать в розыгрыше, который та задумала. Из всех присутствующих о затее предупредили только диджея.

Напомним, ранее мы писали, как невеста поругалась с подругой из-за слишком откровенного наряда. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали об украинских молодоженах, которые на лимузине застряли в болоте.

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