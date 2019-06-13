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Остановка на заправке обеспечила мужчине безбедную пенсию

Американец Тайлер Вагонер выиграл в лотерею один миллион долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Житель США на заправке выиграл в лотерею миллион долларов
Житель США на заправке выиграл в лотерею миллион долларов
Фото: Depositphotos

Тайлер Вагонер из американского Солсбери (штат Северная Каролина) на заправке купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов. Счастливчик признался, что немедленно рассказал о выигрыше своему отцу. 

"Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, – рассказывает победитель в комментарии для UPI. – Он поверил мне только когда я прислал ему селфи с билетом".

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Мужчина утверждает, что на самом деле он купил два лотерейных билета. Однако первый принес ему всего лишь 25 долларов. "Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, – вспоминает Вагонер. – Он лежал в шестом отделе, а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?".

Американец планирует потратить денежный приз на заботу об отце.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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