Остановка на заправке обеспечила мужчине безбедную пенсию

Американец Тайлер Вагонер выиграл в лотерею один миллион долларов

Житель США на заправке выиграл в лотерею миллион долларов Фото: Depositphotos

Тайлер Вагонер из американского Солсбери (штат Северная Каролина) на заправке купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов. Счастливчик признался, что немедленно рассказал о выигрыше своему отцу.

"Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, – рассказывает победитель в комментарии для UPI. – Он поверил мне только когда я прислал ему селфи с билетом".

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Мужчина утверждает, что на самом деле он купил два лотерейных билета. Однако первый принес ему всего лишь 25 долларов. "Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, – вспоминает Вагонер. – Он лежал в шестом отделе, а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?".

Американец планирует потратить денежный приз на заботу об отце.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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