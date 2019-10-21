"Оставила 40-сантиметровый след": огромная акула атаковала парня

Австралиец Райли Браун из острова Бриби утверждает, что хищник затаился под доской

Райли Браун Фото: 9News

На 17-летнего австралийца Райли Брауна из острова Бриби, штат Квинсленд, напала акула. Инцидент произошел в четверг, 17 октябрят. Парень занимался серфингом и ждал очередной волны, когда огромная акула сбила его с доски. Юноша быстро доплыл до берега и предупредил об опасности других спортсменов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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"Со мной уже многие годы ничего подобного не случалось. Меня это шокировало", – признался парень и показал поврежденную акулой доску: хищник оставил на ней 40-сантиметровый след от зубов.

Хищник оставил на доске 40-сантиметровый след Фото: 9News

Серфер Брэд Хайлендс, который катается вместе с Брауном, подчеркнул, что подростку очень повезло. "Здорово, что акула не задела его ноги", – отметил он. Мужчина разместил предупреждающее сообщение об акуле в группе Bribie Island в Facebook. "Райли это изрядно потрясло, но в целом все нормально. Поплавает несколько дней в бассейне и окончательно придет в себя", – заключил Хайлендс в посте.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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