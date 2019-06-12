Кот Бари Алибасова сбежал: названа сумма вознаграждения

В семье продюсера уверены, что животное исчезло 11 июня

Из квартиры Алибасова во время пресс-конференции сбежал кот Фото: instagram.com/alibasov_nana

От госпитализированного российского музыканта и композитора Бари Алибасова убежал питомец по кличке Чуча. Питомец исчез во время пресс-конференции в квартире артиста, попавшего в больницу в критическом состоянии из-за случайно выпитого средства для очистки труб.

В семье Алибасова уверены, что кот убежал 11 июня. Сначала они подумали, что питомца забрал помощник продюсера, поэтому не переживали о его пропаже. Однако позднее оказалось, что Чуча бесследно исчез. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина сообщает "Говорит Москва".

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Родственники музыканта просят тех, кто найдет кота, звонить по телефону, указанному на сайте группы "На-На". В качестве вознаграждения обещано выступление группы на празднике или денежное вознаграждение – 800 тысяч рублей (326 тысяч гривен).

Ранее "Сегодня" писали, что Бари Алибасов прямо в больнице переписал завещание. Мы также сообщали, что семья Бари Алибасова будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Именно его российский продюсер выпил вместо воды.

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