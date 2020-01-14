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От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

Кейлен Уорд благодаря обнаженным снимкам собрала 700 тысяч долларов США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Кейлен Уорд
Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk

20-летнюю американскую манекенщицу Кейлен Уорд, которая рассылала свои интимные фото и видео людям, сделавшим пожертвования для ликвидации последствий пожара в Австралии, бросил парень. Модель также заявила, что от нее из-за этого поступка отвернулись все родственники.

Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk
Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk
Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk
Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk
Кейлен Уорд
Фото: Twitter/ lilearthangelk
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"Instagram заблокировали, семья отвернулась от меня, а мой парень сказал, что не будет со мной общаться, после того твита, но, черт побери, я спасла коал", – написала девушка в Twitter.

Под постом Кейлен Уорд пользователи Сети начали длинную дискуссию о том, стоит ли устраивать подобные акции, и разошлись во мнениях. Некоторые юзеры сравнили Уорд с известной шведской эко-активисткой Гретой Тунберг.

Смотрите видео: почему в намерение Греты Тунберг спасти планету верят далеко не все

По словам Кейлен, она собрала около 700 тысяч долларов США для помощи потерпевшим в пожаре австралийским животным.

Напомним, 16-летняя шведская активистка и один из лидеров мирового экологического движения Грета Тунберг названа Человеком года по версии американского журнала Time. Фотографию школьницы сотрудники издания сопроводили подписью "Сила юности".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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