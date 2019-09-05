Отдала 1,6 млн гривен: фанатка кролика Роджера превратила себя в его подругу

Девушка увеличивала грудь, чтобы стать похожей на мультипликационного кумира

Персонаж Джессика Рэббит из мультфильма о кролике Роджере Фото: Pikabu

31-летняя Instagram-модель Линди Ли Нунциато из американского штата Флорида отдала 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн) на пластические операции, включая три увеличения груди, чтобы стать похожей на сексуальную подружку своего мультипликационного кумира – Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Трансформировать свое тело Линди начала с 19 лет.

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"С самого детства я мечтала об огромной груди, и все из-за Джессики Рэббит, – утверждает девушка в интервью для The Sun. – Мне нравится, что в Instagram я красуюсь перед всем миром. Меня каждый день зовут замуж".

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Модель предупреждает своих фанаток не следовать слепо ее примеру и тщательно изучать последствия пластики. "Не делайте это только ради внимания и признания в соцсетях", – призвала она.

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