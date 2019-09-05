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Отдала 1,6 млн гривен: фанатка кролика Роджера превратила себя в его подругу

Девушка увеличивала грудь, чтобы стать похожей на мультипликационного кумира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Персонаж Джессика Рэббит из мультфильма о кролике Роджере
Персонаж Джессика Рэббит из мультфильма о кролике Роджере
Фото: Pikabu

31-летняя Instagram-модель Линди Ли Нунциато из американского штата Флорида отдала 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн) на пластические операции, включая три увеличения груди, чтобы стать похожей на сексуальную подружку своего мультипликационного кумира – Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Трансформировать свое тело Линди начала с 19 лет.

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"С самого детства я мечтала об огромной груди, и все из-за Джессики Рэббит, – утверждает девушка в интервью для The Sun. – Мне нравится, что в Instagram я красуюсь перед всем миром. Меня каждый день зовут замуж".

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Модель предупреждает своих фанаток не следовать слепо ее примеру и тщательно изучать последствия пластики. "Не делайте это только ради внимания и признания в соцсетях", – призвала она.

Ранее мы писали, что в Бразилии живет 24-летняя девушка-Барби, которая уверяет, что кукольная внешность у нее от природы. Она использует косметику, линзы и накладные ресницы, чтобы подчеркивать образ. Кроме этого, мы писали, как темнокожая красавица покорила мир сходством с куклой Барби.

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