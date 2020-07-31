Отец с молниеносной реакцией спас дочь от трехметрового аллигатора: видео

Инцидент произошел 25 июля в американском городе Лиг-Сити

Эндрю Гранду из американского города Лиг-Сити, штат Техас, чудом удалось спасти свою дочь от нападения трехметрового аллигатора. Инцидент произошел 25 июля, сообщает американский телеканал KPRC 2.

Гранд находился в саду своего дома, а его дочь играла с братом и нянькой возле канала на заднем дворе. Мужчина увидел, как аллигатор направляется прямо к девочке. Эндрю побежал к ней, и, когда рептилия была на расстоянии менее десяти метров, схватил малышку, чтобы спасти ее от хищника. Затем американец отвел сына и няню на безопасное расстояние.

После этого Гранд позвонил специалисту по отлову аллигаторов, который и поймал рептилию длиной более трех метров с помощью веревки и листов фанеры. Хищника отправили в центр диких животных Гатор Кантри в городе Бомонт, штат Техас.

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