Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отец с молниеносной реакцией спас дочь от трехметрового аллигатора: видео

Сегодня, 10:55

Инцидент произошел 25 июля в американском городе Лиг-Сити

Эндрю Гранду из американского города Лиг-Сити, штат Техас, чудом удалось спасти свою дочь от нападения трехметрового аллигатора. Инцидент произошел 25 июля, сообщает американский телеканал KPRC 2.

Гранд находился в саду своего дома, а его дочь играла с братом и нянькой возле канала на заднем дворе. Мужчина увидел, как аллигатор направляется прямо к девочке. Эндрю побежал к ней, и, когда рептилия была на расстоянии менее десяти метров, схватил малышку, чтобы спасти ее от хищника. Затем американец отвел сына и няню на безопасное расстояние.

Читайте также:
Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

После этого Гранд позвонил специалисту по отлову аллигаторов, который и поймал рептилию длиной более трех метров с помощью веревки и листов фанеры. Хищника отправили в центр диких животных Гатор Кантри в городе Бомонт, штат Техас.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор.

Смотрите видео: австралиец поймал крокодила голыми руками

Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В США два парня были арестованы за попытку напоить пивом аллигатора Из желудка аллигатора достали невероятный клад 45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор Авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором: видео
видео США крокодил аллигатор
Реклама

Новости партнеров

Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 11:44Travel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Олегу Виннику – 47: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра 31 июля 2020 года: кто из знаков зодиака найдет то, что потерял

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

28 июляСмотрите на OLL.TV

ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

Новости партнеров

Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Елена Кравец огорошила выходкой на сцене
Елена Кравец огорошила выходкой на сцене
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Невестка Пугачевой похвасталась интимной фотосессией с мужем
Невестка Пугачевой похвасталась интимной фотосессией с мужем
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять