Отец случайно снял на фото купающихся с акулами детей

Полученное во время отдыха изображение повергло жителя США в шок

Во время семейного отдыха в городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида (США), профессиональный фотограф по имени Дэниэл Уотсон решил запустить дрон, чтобы с высоты птичьего полета сфотографировать своих купающихся детей. Однако полученное изображение повергло его в шок, пишет BuzzFeed News.

Дэниэл Уотсон сфотографировал акулу на дрон Фото: facebook.com/DanwatsonLC

Мужчина утверждает, что практически сразу заметил тень в воде, которая постепенно приближалась к его детям, веселящимся в этот момент в воде. "Это произошло спустя 30 секунд, как дрон поднялся в воздух", – вспоминает 35-летний американец. Затем он попросил жену мигом вывести ребят на берег.

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Дома Дэниел рассмотрел фото подробнее и увидел, что на фото действительно попала акула. Примечательно, что через неделю на этом же пляже акула напала на молодого серфера. 18-летний парень катался на доске, когда подводный хищник внезапно укусил его за ногу. Нападение произошло в том же районе, где с семьей отдыхал Уотсон.

Также в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы опубликовали ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

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