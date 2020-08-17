Отец троих детей симулировал рак желудка, чтобы удержать свою возлюбленную

Женщина не смогла бросить обреченного человека и несколько лет ухаживала за ним

Отец троих детей и муниципальный служащий Кевин Бевис из английского города Ситтингбурн несколько лет подряд симулировал рак желудка, чтобы удержать свою возлюбленную – Карен Грегори. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Карен хотела расстаться с Кевином из-за его сексуальных пристрастий – он оказался свингером. Но мужчина попросил возлюбленную не делать этого и заявил, что он смертельно болен и проживет не больше двух лет. Грегори не смогла бросить обреченного человека и стала ухаживать за ним.

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Со временем состояние мужчины якобы ухудшалось. Бевис ездил в больницу для проведения химиотерапии и принимал по 20 таблеток витаминов ежедневно, выдавая их за лекарства. Он также использовал свой "диагноз" в качестве предлога, чтобы не готовить дома еду.

Грегори было так жаль возлюбленного, что в конце концов она даже согласилась исполнить сексуальные фантазии умирающего и вступила в связь с тремя другими мужчинами.

Кевин Бевис три года симулировал рак, чтобы удержать возлюбленную Фото: Karen Gregory | Facebook Кевин Бевис три года симулировал рак, чтобы удержать возлюбленную Фото: Karen Gregory | Facebook Кевин Бевис три года симулировал рак, чтобы удержать возлюбленную Фото: Karen Gregory | Facebook Кевин Бевис три года симулировал рак, чтобы удержать возлюбленную Фото: Karen Gregory | Facebook 1/4

В декабре 2019 года Карен заподозрила неладное: она обратилась в полицию, чтобы узнать о прошлом своего партнера. Проанализировав медицинскую карту мужчины, правоохранители выяснили, что он симулировал болезнь. Британца арестовали, а затем приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и в судебном порядке на пять лет запретили приближаться к Грегори.

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