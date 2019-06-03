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Отец взял дочь на выпускной: фото спустя 18 лет заставило сеть плакать

Девушка планирует сделать еще один подобный снимок с отцом в 2022 году

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:54
Тори Роуч с отцом на выпускном Фото: twitter.com/__toritilla/status
Тори Роуч с отцом на выпускном
Фото: twitter.com/__toritilla/status

Снимки с выпускного 19-летней американки из штата Техас (США) Тори Роуч заставили многих пользователей сети прослезиться. Девушка разместила на своей странице в Twitter архивное фото со своим отцом, который 18 лет назад взял ее на своей выпускной, а также добавила новое, сделанное год назад. Об этом сообщает издание People.

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"Этот момент сблизил меня с папой, потому что мы смогли разделить эмоции, которые испытали в день наших выпускных – такое удается не всем", – пишет Тори Роуч.

Американка также добавила, что идея сделать подобный снимок появилась в мае 2018 года. Девушка закончила старшую школу и искала свои детские фотографии, чтобы показать их одноклассникам на выпускном вечере. Тогда Тори и наткнулась на снимок, сделанный в день, когда аттестат вручали ее отцу, на том же самом стадионе, в такой же темно-зеленой накидке и шапочке. Девушка отмечала этот знаменательный день вместе с папой, у него на руках.  
 

Сейчас Тори учится в государственном университете имени Сэма Хьюстона и планирует сделать еще один подобный снимок с отцом в 2022 году, на очередном выпускном.

Напомним, "Сегодня" предлагали лучшие идеи по выбору прически на выпускной для любой длины волос. Ранее киевлян призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных.

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Источник: Сегодня
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