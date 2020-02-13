Отказываются говорить, что там видели: в Тихом океане нашли лодку с четырьмя людьми

За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров

В океане нашли лодку с четырьмя людьми Фото: Abner Valero / Unsplash

В Тихом океане обнаружили четырех человек, которые после крушения лодки больше месяца дрейфовали без еды и средств связи. Эта история началась еще 22 декабря 2019 года: лодка, в которой были 12 человек, покинула Бугенвиль – самый большой из Соломоновых островов, располагающийся восточнее Папуа. Они направлялись на атолл Килинаилау в 86 километрах от Бугенвиля, однако в пути произошло ЧП, пишет газета Solomon Star.

Четыре человека месяц дрейфовали в океане без еды Фото: Solomon Star

Потерпевшие рассказали, что их лодка неожиданно перевернулась, и несколько человек утонули. Остальные вычерпали из нее воду и продолжили путь. Когда кончилась еда, они питались проплывающими мимо кокосовыми орехами и утоляли жажду дождевой водой, которую собирали в миску. Несколько раз недалеко проходили рыболовные суда, но не замечали их.

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"Одна пара умерла, остался только их младенец, – рассказал один из выживших, молодой мужчина по имени Доминик Сталли. – Я держал его, но потом умер и он". Тела погибших приходилось сбрасывать в море. Сталли не хочет вспоминать произошедшее и не рассказывает подробностей.

За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых оставались только четыре человека из 12: Сталли, юноша примерно 20 лет и женщина с 12-летней дочерью. 23 января их подобрало рыболовное судно. Потерпевшие сейчас проходят лечение.

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