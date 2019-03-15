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Откровенный наряд пассажирки вызвал скандал на борту самолета

Пассажирку унизили из-за слишком откровенного наряда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Девушку не пустили на борт самолета из-за наряда Фото: Pixabay
Девушку не пустили на борт самолета из-за наряда
Фото: Pixabay

21-летняя Эмили О'Коннор должна была лететь из Бирмингема на остров Тенерифе с пятью сестрами, однако после посадки в самолет сотрудники перевозчика запретили ей находиться на борту в ненадлежащей одежде, пишет Metro.

Сотрудники авиакомпании попросили пассажирку надеть куртку. Сначала девушка отказалась, заявив, что в ее наряде нет ничего пошлого, однако сотрудники компании начали ее запугивать.
 

"Они сказали, что снимут меня с рейса, если я не прикроюсь, — вспоминает британка. — Я чувствовала, что эти люди сексисты и женоненавистники".

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Ее окружили охранники и менеджер авиакомпании и потребовали одеться, а также оскорбляли в присутствии других пассажиров. "Мне пришлось надеть куртку моей кузины, которая сидела в передней части самолета. Из-за инцидента рейс задержали на 20 минут. Мой отпуск был испорчен. Я тряслась от стыда", — пожаловалась О'Коннор и потребовала от авиакомпании извинений.

Напомним, телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире. Кроме этого, мы писали, как свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту.

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