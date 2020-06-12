"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

Курьезный ролик быстро стал популярным в социальных сетях

Пользовательница TikTok Сабрина Бернатчез из города Квебека (Канада) обнародовала курьезный ролик, который быстро стал популярным в социальных сетях. На видео показана реакция кота, который пробует крошечный кусочек мороженого.

Подобные вирусные видео с котами и с холодными десертами уже не раз появлялись в Сети в предыдущие годы. Их легко можно найти по хештегу #brainfreeze (#заморозкамозга). Однако не все коты выдают такую бесценную реакцию.

Видео: TikTok

"О мой Бог! Смеюсь до слез. Это мордочка", "Самая драматичная заморозка мозга, которую я когда-либо видел", "Этот кот выглядит так, как будто он только что открыл для себя совершенно новый мир", – пишут юзеры.

Согласно информации на сайте The Happy Cat Site, у кошек нет рецептора, отвечающего за вкус сладкого, поэтому они не могут оценить вкус мороженого. Эксперты также предупреждают, что кошкам нельзя часто давать этот продукт.

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Напомним, мы рассказывали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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