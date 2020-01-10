Открыла глаза и поднялась: женщина пришла в себя на похоронах

Родственники Малаты Чаугули предполагают, что она была в коме

Женщина очнулась во время собственных похорон Фото: Depositphotos

55-летняя Малати Чаугули из индийского штата Карнатака очнулась на собственных похоронах. Местные врачи сочли ее умершей и позволили родственникам забрать тело, однако оказалось, что женщина была еще жива. Об этом сообщает The Hindu.

Как пишет издание, Малати поступила в частную больницу в городе Белгаум с сильным жаром. Вскоре пациентка потеряла сознание. Медики не смогли помочь ей и через несколько часов констатировали смерть.

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Родственники оплатили медицинские услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила Чаугули. Тем же вечером тело положили перед домом женщины, где собрались ее друзья и члены семьи. Пока они готовились к похоронам, Малати очнулась, открыла глаза и поднялась.

Один из присутствующих предположил, что женщина не умирала, а была в коме. Некоторые уверены, что это чудо.

Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым.

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