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Открыла глаза и поднялась: женщина пришла в себя на похоронах

Родственники Малаты Чаугули предполагают, что она была в коме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Женщина очнулась во время собственных похорон
Женщина очнулась во время собственных похорон
Фото: Depositphotos

55-летняя Малати Чаугули из индийского штата Карнатака очнулась на собственных похоронах. Местные врачи сочли ее умершей и позволили родственникам забрать тело, однако оказалось, что женщина была еще жива. Об этом сообщает The Hindu.

Как пишет издание, Малати поступила в частную больницу в городе Белгаум с сильным жаром. Вскоре пациентка потеряла сознание. Медики не смогли помочь ей и через несколько часов констатировали смерть.

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Родственники оплатили медицинские услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила Чаугули. Тем же вечером тело положили перед домом женщины, где собрались ее друзья и члены семьи. Пока они готовились к похоронам, Малати очнулась, открыла глаза и поднялась.

Один из присутствующих предположил, что женщина не умирала, а была в коме. Некоторые уверены, что это чудо.

Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым.

Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.Также сообщалось об американце Тони Йале, который ожил через 45 минут после остановки сердца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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