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Открыта вакансия путешественника с зарплатой 66 тысяч долларов

Компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Появилась вакансия директора по вкусу
Появилась вакансия директора по вкусу
Фото: Depositphotos

Компания из Великобритании, которая занимается доставкой вегетарианских блюд, объявила вакансию "директора по вкусу", который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд, сообщает Lonely Planet.

Успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, где он будет пробовать новые блюда и писать отчеты.

При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней. Размер зарплаты – 66 тысяч долларов в год.

Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.

Ранее мы сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "Директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов. Также мы писали, что в России ищут испытателя дивана.

Смотрите видео: миллионер ищет напарника для отдыха с зарплатой 52 тысячи долларов


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