Отважный кот ради спасения мальчика вступил в схватку с собакой: видео

Инцидент произошел на одной из бразильских улиц

Отважный кот спас мальчика, на которого напала бездомная собака. Кадры, снятые камерой наружного видеонаблюдения на одной из бразильских улиц, опубликованы на YouTube-канале Live Leak Channel.

На видео показано, как пес повалил ребенка, бросающего в него камни, на землю. На помощь мальчику бросился кот – он отвлек собаку, а затем убежал. Увидев это, на место происшествия прибежала мать.

Отмечается, что сам кот вначале сам чуть не пострадал от пса, который пытался достать его из-под машины.

Видео появилось в том числе на Reddit, где набрало более 21 тыс. лайков. Пользователи сети пишут, что все могло закончиться очень печально для мальчика. Они посоветовали родителям не оставлять детей на улице без присмотра.

"Многие не любят кошек, думая, что они злые и равнодушные. Но это видео доказывает обратное. Кошки могут быть такими же заботливыми и защищать, как и собаки", – комментирует под видео один из юзеров.

Напомним, в российском селе Сухоборское (Курганская область) водитель автомобиля снял на видео, как собака помогает котенку перейти через дорогу.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы рассказывали о собаке, которая пожертвовала собой ради спасения годовалого малыша.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться