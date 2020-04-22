Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

Она не могла успокоиться несколько дней, выбралась из дома и отправилась его искать

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:14

Семилетняя немецкая овчарка по кличке Стелла в итальянской провинции Пиза прибежала в больницу к своему хозяину, который заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, после госпитализации мужчины собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать.

Читайте также:
Первый случай: собака заразилась коронавирусом, фото животного

Стелла напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации. После поста об "осиротевшей" собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Читайте также:
Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Ранее Сегодня.Lifestyle писали, как в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машину скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Кроме этого, мы рассказывали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В США массово разбирают собак из приютов: названа причина "Без права выгула": в России поместили на карантин собаку Могут ли собака или кошка принести домой коронавирус: эксперты Мужчина забрал домой бездомного "щенка" и удивился, когда узнал правду: фото
Италия собака пес коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Вчера, 16:20Wellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Вчера, 15:54Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 11:45Fun

Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Вчера, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Вчера, 09:30Шоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

Вчера, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Вчера, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

20 апреляШоу-бизнес

Снова вместе? Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем

20 апреляТехно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

20 апреляFun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

20 апреляFun

20 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 апреляFood

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

20 апреляFood

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Известный российский продюсер поразил фото после похудения
Известный российский продюсер поразил фото после похудения
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке