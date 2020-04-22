Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

Она не могла успокоиться несколько дней, выбралась из дома и отправилась его искать

Семилетняя немецкая овчарка по кличке Стелла в итальянской провинции Пиза прибежала в больницу к своему хозяину, который заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, после госпитализации мужчины собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать.

Стелла напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации. После поста об "осиротевшей" собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Ранее Сегодня.Lifestyle писали, как в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машину скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Кроме этого, мы рассказывали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки.

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