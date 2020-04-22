Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото
Она не могла успокоиться несколько дней, выбралась из дома и отправилась его искать
Семилетняя немецкая овчарка по кличке Стелла в итальянской провинции Пиза прибежала в больницу к своему хозяину, который заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, после госпитализации мужчины собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать.
Стелла напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации. После поста об "осиротевшей" собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.
О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:
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