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Овдовевшей выдре нашли пару с помощью сайта знакомств

Сегодня, 10:14

В анкете животное описали как "очень внимательного, доброго слушателя и любителя обниматься"

Сотрудники заповедника Cornish Seal Sanctuary в графстве Корнуолл (Великобритания) с помощью интернета нашла вторую половинку для выдры Харриса. Питомец последние четыре года провел со своей партнершей. Но в августе самка умерла, и Харрис остался совсем один. Чтобы спасти его от тоски, команда Cornish Seal Sanctuary создала специально для него "сайт знакомств". Об этом сообщает издание CTV News.

Скриншот: CTV News

В анкете с фотографией выдру описали как "очень внимательного, доброго слушателя и любителя обниматься". Объявление разослали другим британским заповедникам и вскоре получили ответ от центра Sea Life в Скарборо. Там живет выдра Тыква – она тоже недавно потеряла партнера и "чувствовала себя очень одинокой".

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Вскоре Харриса отвезут в Скарборо на знакомство. Сотрудники заповедника Cornish Seal Sanctuary и центра Sea Life сделают все возможное, чтобы попытка свести животных не закончилась конфликтом.

Напомним, сотрудники бельгийского зоопарка Pairi Daiza в городе Брюгетти через территорию орангутанов проложили для выдр искусственную речку. С тех пор между животными завязалась дружба. За этим всегда очень интересно наблюдать.

Смотрите видео: как сейчас работают зоопарки, цирки и приюты

Кроме этого, мы писали, как в Сингапуре выдры прогнали напавшего на них крокодила и попали на видео.

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