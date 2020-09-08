Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Папа напрокат": водитель грузовика сдает себя в аренду чужим детям

Сегодня, 13:39

Мужчина может отвести детей в школу и научить их "важным жизненным навыкам"

Водитель грузовика по имени Джейк Орр из австралийского штата Новый Южный Уэльс решил поменять работу – теперь он предлагает услугу "аренды отца". Соответствующее объявление мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

"Отец вашего ребенка постоянно скандалит? Устали от того, что он играет в игры? Он считает, что наркотики и его друзья важнее детей? Ну так возьмите себе папу напрокат!" – рекламирует свои услуги Джейк.

INSTAGRAM

Австралиец предлагает клиентам отвести их детей в школу, посетить с ними спортивные мероприятия и "научить важным жизненным навыкам" – техническому обслуживанию автомобилей и стрижке газонов. Кроме этого, он может позировать для селфи и по желанию изменить статус отношений в Facebook. Будет ли Орр готовить и убирать – в объявлении не уточняется.

Свою работу Джейк оценивает в 30 долларов в час. "Аренда" на вечер воскресенья идет по праздничному тарифу – +20%. Оплатить его услуги можно как наличными, так и картой.

Это неординарное объявление быстро разошлось в Сети. Джейк очень надеется, что у него будет много вызовов.

Смотрите видео: зачем украинки заказывают себе цветы и мужчин напрокат

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, как украинцы арендуют роскошь на один вечер. Кроме этого, мы узнавали, сколько сейчас стоит "бойфренд напрокат".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кабмин смягчил условия аренды на время карантина: кому не нужно будет платить Мошенники заполонили рынок аренды: как не попасться на обман ТОП причин по которым украинцам отказывают в аренде квартир
услуги Австралия курьез аренда папа
Источники: Сегодня , instagram.com/jakebrakeorr
Реклама

Новости партнеров

Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Сегодня, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Сегодня, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:51Шоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

Вчера, 13:35Fun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Вчера, 12:24Шоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

Вчера, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Вчера, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Вчера, 08:30Техно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

Вчера, 05:05Events

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Вчера, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

6 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

6 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Михаилу Ефремову вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
Михаилу Ефремову вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак
Развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже "положили глаз"
Развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже "положили глаз"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять