"Папа напрокат": водитель грузовика сдает себя в аренду чужим детям

Мужчина может отвести детей в школу и научить их "важным жизненным навыкам"

Водитель грузовика по имени Джейк Орр из австралийского штата Новый Южный Уэльс решил поменять работу – теперь он предлагает услугу "аренды отца". Соответствующее объявление мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

"Отец вашего ребенка постоянно скандалит? Устали от того, что он играет в игры? Он считает, что наркотики и его друзья важнее детей? Ну так возьмите себе папу напрокат!" – рекламирует свои услуги Джейк.

INSTAGRAM

Австралиец предлагает клиентам отвести их детей в школу, посетить с ними спортивные мероприятия и "научить важным жизненным навыкам" – техническому обслуживанию автомобилей и стрижке газонов. Кроме этого, он может позировать для селфи и по желанию изменить статус отношений в Facebook. Будет ли Орр готовить и убирать – в объявлении не уточняется.

Свою работу Джейк оценивает в 30 долларов в час. "Аренда" на вечер воскресенья идет по праздничному тарифу – +20%. Оплатить его услуги можно как наличными, так и картой.

Это неординарное объявление быстро разошлось в Сети. Джейк очень надеется, что у него будет много вызовов.

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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, как украинцы арендуют роскошь на один вечер. Кроме этого, мы узнавали, сколько сейчас стоит "бойфренд напрокат".

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