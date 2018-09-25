ФОТОФАКТ. Пара купила заброшенный дом и сделала из него "уютное гнездышко"

Невероятные изменения интерьеров просто потрясают

Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников

31-летняя Челси Диксон и ее муж Роберт Бюлер спонтанно решили вложиться в столь рискованную покупку в 2015 году — всего через три дня после рождения сына. Челси наткнулась на каталог, когда лежала в роддоме, и присоединилась к аукциону. Супругам потребовались деньги, энтузиазм и собственные умения, чтобы три года спустя понять, что ничуть не прогадали.

Особняк в викторианском стиле, находящийся в Южном Лондоне, 30 лет стоял без ремонта. Стены и потолки отсырели, а часть дома служила наркопритоном, пишет Daily Mail.

"Раньше там жило много людей. Выглядело всё просто отвратительно. Одна из комнат наверху служила наркопритоном. Наркотики валялись по всему полу", – говорит Челси Диксон, хозяйка дома.

Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников Архитекторы модернизировали старый дом. Фото: из открытых источников 1/10

Но супругов это не испугало. Челси и Роберт, которые познакомились в архитектурной школе, сразу увидели в нем потенциал. Новоиспеченные хозяева с энтузиазмом сами принялись за ремонт, используя свой профессиональный опыт. Они вынесли все подчистую, оставив только голые стены, с которых сняли даже штукатурку, чтобы создать поистине волшебный дом.

В грязном и запущенном особняке с темными комнатами появились огромная светлая гостиная, винный погреб и пять просторных спален. Первый этаж они превратили в открытое многофункциональное пространство, где нет перегородок, но есть, например, зоны для чтения и приготовления еды.

На ремонт пара потратила 800 тысяч долларов. Но этого того стоило, ведь спустя три года "притон", который они купили за два миллиона, оценивается уже в 4,6 млн долларов.

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