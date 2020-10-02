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Пара туристов-одиночек вместе отдохнула в Турции. Они впервые встретились уже в аэропорту (фото)

Сегодня, 19:08

С момента их знакомства до личной встречи прошло всего четыре дня

32-летний Джози Бертон и 36-летняя Рокка (Rocca) из США поехали в совместное путешествие, хотя до этого не были знакомы. Они не нашли себе попутчиков среди друзей и близких людей, поэтому отправились в отпуск вместе.

"Я хотел поехать в Японию со своим другом, но эта страна сейчас закрыта для американцев, – рассказывает Бертон в интервью CNN Travel. – Я подумал, куда еще можно поехать. Выбрал Турцию. Там от туристов не требуют проходить тест на COVID-19 в течение 72 часов перед вылетом. Но, к сожалению, мой товарищ не поддержал эту идею из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса".

По словам Джози, чтобы найти себе компаньонов, он зашел на страницу 10XTravel в Facebook. На этот паблик подписались 40 тысяч пользователей сети, интересующихся темой путешествий. Американец опубликовал там сообщение и спросил, есть ли у кого-то желание поехать вместе с ним в путешествие или, возможно, встретиться уже в Турции. На его пост обратила внимание 36-летняя Рокка из Денвера.

Скриншот: Josiah Burton

"Я также искала кого-то, с кем можно было бы поехать в отпуск, – рассказывает она. – Не могла уговорить своих родных и друзей. Я случайно увидела сообщение Джози и спросила у него о приблизительном маршруте и планах.

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После короткого разговора в Сети, Рокка отважилась на эту авантюру. Несколько дней они с Бертоном общались в интернете – бронировали туры, транспорт и купили страховку. Забавно, но с момента их знакомства до личной встречи прошло всего четыре дня.

Фото: Josiah Burton

"Только потом до меня дошло, что я еду за границу с совершенно незнакомым человеком, – признается Рокка. – Я спросила у Бертона: "Ты уверен, что хочешь ехать в отпуск с девушкой, которую ты никогда не встречал ранее?". Он сказал, что да".

Девушка с улыбкой вспоминает их первую встречу: "Он ждал меня у стойки регистрации, поскольку мой рейс прилетел чуть позже. Я подошла к нему и подумала: "О боже мой, ты реальный". Это запомнилось и Бертону. "Мы обнялись, вместе зарегистрировались, а потом сели в холле и просто болтали", – вспоминает он.

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Путешественники забронировали в отеле отдельные комнаты, поэтому у каждого из них было личное пространство.

Во время совместного отдыха они посетила почти все туристические достопримечательности Стамбула – площадь Таксим, Голубую мечеть, дворец Топкапы и собор Святой Софии. Позже друзья отправились в Каппадокию и прибрежный город Кушадасы, чтобы покататься на параплане и посетить термальные источники.

На отпуск Рокка и Бертон потратили по 1000 долларов (28,3 тыс. грн). Они подружились и планируют путешествовать вместе в будущем.

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Напомним, ранее мы рассказывали еще об одной интересной истории: как невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Josiah Burton
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