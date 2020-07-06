Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Возлюбленные из США своими руками сделали "дом на колесах"

Бармены из Лос-Анджелеса (США) Тайлер Хьортинг и Лекси О'Брайен решили сэкономить на жилье и обустроили себе дом в старом школьном автобусе, который в 2017-м году купили за 700 долларов. О своей истории возлюбленные рассказали на странице One Wild Ride Bus в Instagram.

Чтобы привести автобус в порядок, у Тайлера и Лекси ушло больше восьми месяцев. Они начали с главного – поменяли мотор и колеса. Дальше принялись за внутреннюю отделку. Практически все делали самостоятельно. Специалистам доверили только электрику и водопровод.

На ремонт жилплощади в 17 квадратных метров ушло 25 тысяч долларов. Когда все было готово, Тайлер и Лекси продали свое имущество и полтора года колесили по США, выбирая новое место для жизни. В конце 2019-го они обосновались в Техасе.

Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus Пара превратила старый автобус в дом своей мечты Фото: Instagram | Onewildridebus 1/12

"Я люблю автобусную жизнь. Думаю, мне будет грустно переезжать в дом, когда придет время", – рассказывает Тайлер в комментарии для издания Insider.

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду. Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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