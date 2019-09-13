Парад фотожаб: в сети высмеяли "зеленую" реку в Цюрихе

Защитники окружающей среды окрасили водоем в ядовито-зеленый цвет

Реку Лиммат в Цюрихе окрасили в зеленый цвет Фото: twitter.com/FabianEberhard

Активисты организации Extinction Rebellion, занимающейся защитой окружающей среды, окрасили реку Лиммат (Швейцария) в зеленый цвет. Таким образом они пытаются обратить внимание общественности на существующие экологические проблемы. Мероприятие прошло 10 сентября в Цюрихе.

Участники перформанса окрасили реку Лиммат в ядовито-зеленый цвет. Для этого они использовали уранин – фруоресцентный краситель. К слову, защитники природы уверенны, что это вещество совершенно безопасно для водоема. В финале акции люди в футболках прыгнули в воду и неподвижно поплыли по течению, имитируя мертвые тела.

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Фотографии Extinction Rebellion вскоре попали на платформу Reddit, где "зеленую реку" юзеры использовали в качестве гигантского хромакея. Так появился десятки вариантов того, что могло бы находиться в Цюрихе вместо реки. Давайте полюбуемся.

В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit В интернете появились фотожабы на "зеленую" реку Лиммат Фото: Reddit 1/6

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