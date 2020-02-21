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Парень хотел высмеять пение девушки, но ее голос застал позавидовать всех: видео

Шарлотта Эйвбери очень чувственно исполнила композицию Леди Гаги и Брэдли Купера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49

Пранкер и интернет-блогер Кевин Фрешвотер в лондонском метро подходил к незнакомым людям и просил их допеть куплеты песен. Одна из пассажирок так чувственно исполнила композицию Леди Гаги и Брэдли Купера под названием Shallow из фильма "Звезда родилась", что этот ролик стал вирусным в Сети и собрал миллионы просмотров (девушка поет в конце видео).

Британку зовут Шарлотта Эйвбери. Благодаря потрясающему исполнению песни на нее мгновенно подписались в Сети около 140 тыс. пользователей.

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На своей странице в Facebook пранкер показал полную подборку, в которой просит незнакомцев завершить слова выбранной песни. Часть из прохожих смущается и не поет, другие – охотно исполняют хит или танцуют.

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Напомним, фотография блогеров из США Келли и Коди вызвала жесткие споры в Сети. Кроме этого, мы писали о пенсионере, который завел блог на YouTube и внезапно прославился.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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