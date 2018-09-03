Парень использовал корову ради заветной свадьбы: необычное фото

Будущая невеста не ожидала такого поворота событий

Парень написал на корове признание в любви. Фото: pixabay

Фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу "Ты выйдешь за меня?" на одной из своих коров. Об этом информирует газета The Telegraph.

Как рассказал будущий жених, корова по кличке Кудряшка больше всех нравилась его девушке. Сначала подруга фермера заметила, что на боку животного что-то написано, но не смогла прочитать предложение, поскольку корова в этот момент повернулась другим боком.

Корова с надписью Фото: Instagram

Когда животное подошло ближе к паре и девушка увидела написанный вопрос, ее возлюбленный уже стоял перед ней на коленях с кольцом.

Девушка ответила согласием своему молодому человеку. Позже она опубликовала в соцсетях фотографию коровы с надписью на боку. Фермер отметил, что направит приглашение на свадьбу и Кудряшке, однако он не уверен, примет ли она его.

Напомним, 11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото. В одном из торговых центров российского города Новосибирск состоялась необычная свадьба. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).

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