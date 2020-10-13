Парень нашел четырех котят. Это были детеныши пумы, и мать пришла их защищать (видео)

Дикая кошка шла по пятам за американцем, издавая угрожающие звуки

26-летний американец из Юты (США) по имени Кайл Берджесс увидел во время пробежки четырех котят. Как выяснилось, это были детеныши пумы. Их мать гуляла совсем рядом и прибежала защищать свое потомство. О подробностях этого инцидента написало издание Deseret News.

На опубликованных в YouTube кадрах показано, как Берджесс идет по дороге и замечает маленьких кошек. Затем появляется взрослая пума. Испуганный парень резко поворачивает назад и пытается уйти. Дикая кошка идет за ним по пятам, издавая угрожающие звуки и делая выпады в его сторону. В итоге американцу все же удалось спастись.

Пользователи сети в комментариях утверждают, что пума не собиралась атаковать парня, она хотела лишь прогнать его. Это мнение поддерживают и эксперты.

"Эта пума определенно пыталась защитить свое потомство, а не охотиться на парня! Когда они охотятся, то пытаются быть как можно более незаметными. Просто она – хорошая мама", – отмечает под видео профессиональный биолог.

Ролик за два дня собрал больше 420 тысяч просмотров в YouTube и 1200 комментариев.

Напомним, ранее студентка колледжа из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди.

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