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Парень нашел четырех котят. Это были детеныши пумы, и мать пришла их защищать (видео)

Сегодня, 13:02

Дикая кошка шла по пятам за американцем, издавая угрожающие звуки

26-летний американец из Юты (США) по имени Кайл Берджесс увидел во время пробежки четырех котят. Как выяснилось, это были детеныши пумы. Их мать гуляла совсем рядом и прибежала защищать свое потомство. О подробностях этого инцидента написало издание Deseret News.

На опубликованных в YouTube кадрах показано, как Берджесс идет по дороге и замечает маленьких кошек. Затем появляется взрослая пума. Испуганный парень резко поворачивает назад и пытается уйти. Дикая кошка идет за ним по пятам, издавая угрожающие звуки и делая выпады в его сторону. В итоге американцу все же удалось спастись.

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Пользователи сети в комментариях утверждают, что пума не собиралась атаковать парня, она хотела лишь прогнать его. Это мнение поддерживают и эксперты.

"Эта пума определенно пыталась защитить свое потомство, а не охотиться на парня! Когда они охотятся, то пытаются быть как можно более незаметными. Просто она – хорошая мама", – отмечает под видео профессиональный биолог.

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Ролик за два дня собрал больше 420 тысяч просмотров в YouTube и 1200 комментариев.

Напомним, ранее студентка колледжа из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди.

Смотрите также видео, как лесного кота-гиганта обнаружили в Шотландии – уникальные кадры:

Кроме этого, мы писали о жителе городка Вандилигонга в австралийском штате Виктория, который нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному провели ДНК-тест, который показал, что это редкий альпийский динго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: wallpaperscraft.ru
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