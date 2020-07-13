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Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Сегодня, 05:55

В помещениях есть окна, а также отдельная ванная комната

Пользователь ресурса Reddit под ником Mr Griff поделился невероятной историей, которая произошла с ним в начале июля. Парень обнаружил на чердаке своего двухэтажного дома тайное жилище. Фотографии заброшенного здания он опубликовал в понедельник, 6 июля.

В помещениях стены оклеены обоями в цветочек. Есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна. Mr Griff показал фотографии фасада дома и интерьера, чтобы другие пользователи могли понять, как спрятанные помещения могли поместиться на его чердаке.

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По словам Mr Griff, первый этаж его дома выполнял функцию магазина, а на втором жили владельцы торговой точки. Позже здание превратили в церковь, и тогда строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него.

Парень нашел на своем чердаке потайной дом
Парень нашел на своем чердаке потайной дом
Фото: Reddit | Catching Windows

"Не знаю, что буду делать со спрятанным домом. Но сантехнику и проводку необходимо менять", – написал он.

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К слову, это уже не первый подобный случай. Житель британского города Дэвон по имени Джейк Браун неожиданно нашел в своем новом доме тайную комнату с "капсулой времени" – вещами из 1950-1960 годов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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