Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото
В помещениях есть окна, а также отдельная ванная комната
Пользователь ресурса Reddit под ником Mr Griff поделился невероятной историей, которая произошла с ним в начале июля. Парень обнаружил на чердаке своего двухэтажного дома тайное жилище. Фотографии заброшенного здания он опубликовал в понедельник, 6 июля.
В помещениях стены оклеены обоями в цветочек. Есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна. Mr Griff показал фотографии фасада дома и интерьера, чтобы другие пользователи могли понять, как спрятанные помещения могли поместиться на его чердаке.
По словам Mr Griff, первый этаж его дома выполнял функцию магазина, а на втором жили владельцы торговой точки. Позже здание превратили в церковь, и тогда строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него.
"Не знаю, что буду делать со спрятанным домом. Но сантехнику и проводку необходимо менять", – написал он.
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К слову, это уже не первый подобный случай. Житель британского города Дэвон по имени Джейк Браун неожиданно нашел в своем новом доме тайную комнату с "капсулой времени" – вещами из 1950-1960 годов.
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