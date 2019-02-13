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Парень обрадовался цветам на рабочем столе, а потом узнал правду

Американец ошибочно решил, что букет – это презент от коллег

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:47
Маркетолог Джон из Сан-Франциско
Маркетолог Джон из Сан-Франциско
Фото: twitter.com/JonQuiQui

Интернет-маркетолог из американского Сан-Франциско по имени Джон в свой первый рабочий день в октябре 2018 года обнаружил на офисном столе приятный сюрприз: кто-то анонимно прислал ему цветы. Парень подумал, что это презент от новых коллег, которые просто хотят, чтобы ему было комфортно на новом месте. И только спустя несколько месяцев работник узнал об истинном предназначении букета.

"Я просто подумал, что цветы были частью теплого приема первого дня. Я еще подумал "Вау, этот день становится все лучше и лучше", – рассказывает он.

Джон даже решил сфотографироваться с букетом и выложил снимки у себя в Twitter с подписью "Эмоции первого дня".

Правда вспылила только в начале февраля 2019 года. На корпоративе коллега рассказал парню, что цветы в первый день – это не теплый прием для новичков и в компании вообще нет такой традиции. Оказалось, что букет попал на стол Джона по ошибке. А потом коллеги увидели, как парень радостно с ним фотографируется, и у них просто не хватило совести сказать ему, что цветы вообще-то не для него.

Внезапным открытием маркетолог поделился в еще одном твите после рабочей вечеринки.

Напомним, американскому депутату подарили 25 тысяч роз. Кроме этого, мы писали, что в Мелитополе молодые люди дарили цветы незнакомкам на улице.

Смотрите видео: украинец создает невероятные букеты во льду и на камне

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США курьез прикол букет
Источник: Сегодня
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