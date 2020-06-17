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Парень отбился от агрессивного медведя велосипедом: курьезное видео

Сегодня, 05:55

Инцидент произошел в районе 108-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково

На российской Камчатке медведь напал на двух велосипедистов. Отпугнуть хищника удалось автомобилисту, случайно оказавшемуся на месте происшествия. Инцидент произошел в районе 108-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково, сообщает информационное агентство "Кам 24".

На кадрах показано, как медведь кидается на россиянина, а тот защищается велосипедом. Автор ролика начинает сигналить и подъезжает к животному, тем самым пугая его. Велосипедист начинает бросать в медведя камни и прогоняет хищника.

Охотоведы уточнили, что медведю на вид 3-4 года. Скорей всего, он был прикормлен. "Привыкнув получать пищу, хищник со временем стал агрессивно требовать еду. Вероятно, поэтому медведь и напал на велосипедистов", – пояснили они.

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Специалисты выследили животное на следующий день. Так как зверь вел себя агрессивно, его пришлось застрелить. Сотрудники "Службы по охране животного мира" поблагодарили участников событий за своевременное информирование об инциденте.

Напомним, ранее мы рассказывали о группе отчаянных TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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