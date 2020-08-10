Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет (фото)

Юзеры отмечает, что он выглядит очень привлекательным

Пользователь ресурса Reddit под ником Pooontangclan3 показал, как изменилась его внешность после отказа от алкоголя и наркотиков. Мужчина опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в пять лет. В комментариях к его посту многие юзеры удивились, насколько лучше он стал выглядеть.

"Пять лет назад я отказался от алкоголя и наркотиков. Все еще учусь, как нужно улыбаться", – указано в подписи к фотографиям.

Парень отказался от алкоголя и показал результат Фото: Reddit

Комментаторы подчеркнули, что за это время внешность героя снимков изменилась в лучшую сторону. Многие отметили, что он в целом выглядит очень привлекательным, а также признали, что трезвость идет ему к лицу.

"Ты модель, братан", "У тебя очень красивые брови", "Невероятно проникновенные глаза", "Ты – молодец, так держать", "Парень, я горжусь тобой! Ты на правильном пути", – пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее инженер из США по имени Кенни Ди самостоятельно отказался от алкоголя. С тех пор американец регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно это решение изменило его внешний вид.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

Ранее "Сегодня" писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться