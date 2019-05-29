Парень по ошибке получил еще не анонсированный смартфон: видео

Юзер Reddit опубликовал ролик, на котором показана распаковка новой модели телефона

Парню прислали смартфон Motorola Moto Z4 Фото: Reddit

Пользователь Reddit под ником JETFIRE007 похвастался новым смартфоном Motorola Moto Z4. Юзер утверждает, что ему удалось заказать и получить телефон, о существовании которого Motorola никогда не объявляла. Это произошло из-за ошибки на сайте Amazon. Онлайн-магазине начал продажу Moto Z4 еще до официального анонса.

Смотрите также в сюжете о том как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Парень снял на видео распаковку смартфона и поделился впечатлениями об еще не анонсированной модели. Также он ответил на вопросы пользователей Reddit по поводу устройства.

"Приобрел за 500 долларов "Amazon-версию" смартфона с предустановленными сервисами компании. В остальном Moto Z4 не должен сильно отличаться от устройства, которое Motorola анонсирует в будущем", – написал JETFIRE007, добавив все характеристики телефона, которые появлялись ранее сайте онлайн-магазина.

Смотрите видео: юзер Reddit заказал и получил еще не анонсированный смартфон

Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram