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Парень по ошибке получил еще не анонсированный смартфон: видео

Юзер Reddit опубликовал ролик, на котором показана распаковка новой модели телефона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Парню прислали смартфон Motorola Moto Z4
Парню прислали смартфон Motorola Moto Z4
Фото: Reddit

Пользователь Reddit под ником JETFIRE007 похвастался новым смартфоном Motorola Moto Z4. Юзер утверждает, что ему удалось заказать и получить телефон, о существовании которого Motorola никогда не объявляла. Это произошло из-за ошибки на сайте Amazon. Онлайн-магазине начал продажу Moto Z4 еще до официального анонса. 

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Парень снял на видео распаковку смартфона и поделился впечатлениями об еще не анонсированной модели. Также он ответил на вопросы пользователей Reddit по поводу устройства.

"Приобрел за 500 долларов "Amazon-версию" смартфона с предустановленными сервисами компании. В остальном Moto Z4 не должен сильно отличаться от устройства, которое Motorola анонсирует в будущем", – написал JETFIRE007, добавив все характеристики телефона, которые появлялись ранее сайте онлайн-магазина.

Смотрите видео: юзер Reddit заказал и получил еще не анонсированный смартфон 

Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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Источник: Сегодня
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