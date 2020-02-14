Парень попал в кишащую голодными акулами воду: жуткое видео

Инцидент удалось снять на видео одному из коллег ирландца

Дайвер накормил 50 акул и попал на видео Фото: Unsplash

Дайвер из Ирландии погрузился на дно Карибского моря, чтобы накормить 50 голодных акул. Произошедшее удалось снять на видео одному из его коллег – Дэвиду Хоббсу. Об этом сообщает Daily Mail.

"Мы с интересом понаблюдали за безумием, которое царит в стае акул во время кормления", – рассказал мужчина. Он считает, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни попробовать поплавать под водой с акулами.

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На обнародованном в интернете ролике показано, как аквалангисты плавают в окружении стаи акул разных видов: карибских рифовых, тигровых и акул-нянек. Время от времени один из них открывает ящик с мелкой рыбой и выпускает ее в море, и хищники тотчас жадно хватают ее. Несмотря на то, что тигровые акулы считаются опасными и агрессивными рыбами, на видео они игриво плавают вокруг людей, не причиняя им вреда.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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