Парень попал в кишащую голодными акулами воду: жуткое видео
Инцидент удалось снять на видео одному из коллег ирландца
Дайвер из Ирландии погрузился на дно Карибского моря, чтобы накормить 50 голодных акул. Произошедшее удалось снять на видео одному из его коллег – Дэвиду Хоббсу. Об этом сообщает Daily Mail.
"Мы с интересом понаблюдали за безумием, которое царит в стае акул во время кормления", – рассказал мужчина. Он считает, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни попробовать поплавать под водой с акулами.
Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками
На обнародованном в интернете ролике показано, как аквалангисты плавают в окружении стаи акул разных видов: карибских рифовых, тигровых и акул-нянек. Время от времени один из них открывает ящик с мелкой рыбой и выпускает ее в море, и хищники тотчас жадно хватают ее. Несмотря на то, что тигровые акулы считаются опасными и агрессивными рыбами, на видео они игриво плавают вокруг людей, не причиняя им вреда.
Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.
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