Парень позвал возлюбленную замуж, но все испортил ее маникюр

Девушка даже не захотела фотографироваться

Маникюр девушки чуть не испортил помолвку. Фото: pixabay

Житель Австралии Хосе Борье на днях решил сделать своей девушке Диане Ле предложение руки и сердца. Он даже придумал хитрый план, чтобы сохранить все в тайне и не вызывать лишних подозрений. Парень попросил Диану организовать вечеринку для его родителей, которые якобы должны были отмечать юбилей свадьбы. Во время празднования Хосе неожиданно опустился перед ней на одно колено, заявив, что на самом деле эта вечеринка для их помолвки, а юбилей родителей был всего лишь прикрытием, сообщает BuzzFeed.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 ноября 2018 г.

Диана сразу согласилась выйти за Хосе, но у пары возникла неожиданная проблема. Дело в том, что его возлюбленная работает медсестрой в Мельбурне — и у нее почти никогда нет времени на маникюр. Тем не менее, пара очень хотела запечатлеть трогательный момент. Им настолько не терпелось сфотографироваться с обручальным кольцом, что предложение по-быстрому накрасить Диане ногти даже не стали рассматривать. Тогда на выручку пришла Дженна, сестра Дианы. На палец Дженны надели кольцо, а ее руку использовали в качестве "дублера" для свадебного селфи. Пару сфотографировали так, чтобы не было видно, что в кадре находится чужая рука.

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