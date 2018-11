Парень позвал возлюбленную замуж, но все испортил ее маникюр

Девушка даже не захотела фотографироваться

Житель Австралии Хосе Борье на днях решил сделать своей девушке Диане Ле предложение руки и сердца. Он даже придумал хитрый план, чтобы сохранить все в тайне и не вызывать лишних подозрений. Парень попросил Диану организовать вечеринку для его родителей, которые якобы должны были отмечать юбилей свадьбы. Во время празднования Хосе неожиданно опустился перед ней на одно колено, заявив, что на самом деле эта вечеринка для их помолвки, а юбилей родителей был всего лишь прикрытием, сообщает BuzzFeed.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg