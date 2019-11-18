Парень предложил девушке выйти замуж и уронил кольцо в океан

Американец предусмотрел такое развитие событий и нашел способ, как выйти из этого положения

Серфер сделал девушке предложение и уронил кольцо в океан Фото: Depositphotos

Крис Гарт из американского штата Гавайи сделал предложение руки и сердца девушке по имени Лорен Оий во время серфинга и уронил кольцо в океан в тот момент, когда она сказала "да". Об этом сообщает The Indian Express.

Парень позвал замуж свою девушку, когда они катались на досках на пляже Квинс-Бич в районе Вайкики. Но ровно в тот момент, как его возлюбленная ответила "да", Гарт уронил кольцо в океан.

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Однако Крис предусмотрел такое развитие событий. Еще одно кольцо он спрятал на берегу, в том месте, где пара познакомилась два года назад. Скрывавшиеся на пляже фотографы запечатлели особенный момент в жизни влюбленных.

Напомним, ранее американец Деннис Гэлвин сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. Кроме этого, мы писали о Джоше Томпсоне из австралийского Брисбена, который сделал своей девушке "самое необычное предложение руки и сердца".

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