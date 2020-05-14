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Парень принес домой "щенка" и удивился, когда узнал о нем всю правду: фото

Подробности удивительной истории пользователь Сети с ником Marcy_com рассказал на свой странице в Twitter

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:55

Неподалеку от японского поселка Цукигата местный житель неожиданно нашел "маленького щенка". Парень решил забрать пушистика к себе на некоторое время, а затем помочь ему найти хозяев. Однако, как выяснилось, это была вовсе не собака. Подробности удивительной истории пользователь Twitter с ником Marcy_com рассказал на свой странице.

По словам японца, его друзья и знакомые сразу же засомневались в том, что милый четверолапый на самом деле является щенком: он издавал странные звуки, словно одновременно лаял и мурлыкал.

Marcy_com решил обратиться к специалистам, чтобы выяснить правду. Ветеринары подтвердили, что японец приютил не щенка, а дикого лисенка. Самке всего два месяца, и по каким-то причинам она осталась без мамы. Так как крошка пока не в силах сама позаботиться о себе, а дома таких животных держать нельзя, ее отправили в местную "лисью деревню". Там хвостатая, которой дали кличку Луна, будет жить вместе с сородичами под опекой сотрудников.

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Напомним, ранее студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди. Кроме того, "Сегодня" писали о жителе городка Вандилигонга в австралийском штате Виктория, который нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что это редкий альпийский динго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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