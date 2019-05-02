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Парень рискнул жизнью, чтобы спасти застрявшего на балконе кота: видео

Молодой человек, которого позже разыскали журналисты, попросил не разглашать его имени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Парень рискнул жизнью ради кота
Парень рискнул жизнью ради кота
Фото: pexels.com

Пользователей сети шокировало видео, опубликованное на Instagram-страница издания Blogto. На ролике показано, как парень идет по карнизу многоэтажного дома, чтобы забрать своего кота с соседского балкона. Поймав животное, хозяин спешно возвращается в свою квартиру.

Молодой человек, которого позже разыскали журналисты, попросил не разглашать его имени и объяснил, что боялся, как бы его кошка случайно не сорвалась вниз, потому что, по его словам, "зверь чувствовал себя некомфортно и явно не хотел находиться у соседей".
 

INSTAGRAM (@blogto)

"Я увидел, как мой кот пытался залезть под стекло на балконе и чуть не застрял, я боялся, что он поранился. Сначала я пошел к соседям, стучал им в дверь, но дома никого не было, поэтому я решил действовать самостоятельно", – объяснил владелец рыжего питомца.

Видеоролик со спасением кота храбрым владельцем быстро стал вирусным в социальных сетях и набрал тысячи просмотров.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

Смотрите видео: украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку


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Источник: Сегодня
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