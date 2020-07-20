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Парень с кольцом для возлюбленной упал на глазах у публики: видео

Сегодня, 12:06

Курьезный случай произошел на берегу озера Мичиган в США

Американец по имени Логан решил сделать для своей возлюбленной Марии романтическое предложение руки и сердца. Для этого он пригласил девушку на прогулку вдоль озера Мичиган, однако что-то пошло не по плану. Теперь этот день запомнится паре на всю оставшуюся жизнь.

На видео показано, как Логан подходит к своей избраннице, чтобы сделать ей предложение. В процессе он случайно наступает на водоросли и эпично падает в воду, держа коробочку с обручальным кольцом.

Несмотря на курьезный инцидент, американец быстро поднялся и предложил любимой выйти за него замуж. Она с радостью согласилась, едва сдерживая смех.

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"Он так сильно упал. Я взволнована, но сначала нужно перестать смеяться", – прокомментировала ситуацию Мария на своей личной странице в Facebook.

Ролик появился на странице невесты в Facebook, где собрал почти 50 тысяч просмотров и 205 комментариев.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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