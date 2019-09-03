Парень сделал десятки предложений своей девушке, но она этого не заметила

Челлендж британского легкоатлета Эди Окоро заключался в том, чтобы прятать обручальное кольцо от возлюбленной

Эди Окоро и его возлюбленная Кэлли Рид Фото: facebook.com/eokoro

Британский легкоатлет Эди Окоро решил провести необычный челлендж, сделав как можно больше тайных предложений руки и сердца своей девушке по имени Кэлли Рид. Парень фотографирует обручальное кольцо так, чтобы возлюбленная его не заметила.

"Как-то я сидел на диване, восхищаясь купленным обручальным кольцом. Мимо проходила Келли, почти поймав меня на горячем! И вот тогда я решил начать документировать эти курьезные моменты", – рассказывает Эди Окоро.

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За месяц британец наснимал столько хитрых уловок с кольцом, что пришлось создать отдельный альбом в Facebook, где он опубликовал все свои фото и видео.

В итоге Окоро таки сделал Келли предложение. Под совместным фото он написал: "Моя улыбка значит: "Ты ничего не знаешь, Келли Рид".

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Кроме этого, в сети появилось видео "самого худшего предложение выйти замуж".

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