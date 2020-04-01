Парень сделал одинаковые фото своего отца с разницей в 15 лет, однако многих заинтересовал фон

Внимательные юзеры заметили на изображениях несколько интересных деталей

Пользователь онлайн-платформы Reddit с ником Nekujo поделился с аудиторией ресурса двумя фотографиями, на которых запечатлен его отец. Снимки сделаны в одном месте с разницей в 15 лет. Внимательные юзеры заметили на изображениях несколько интересных деталей, которые теперь не дают им покоя.

Как пишет автор поста, кадры с разницей в 15 лет были сделаны рядом с мостом "Золотые Ворота", который находится в Сан-Франциско (США). Публикация автора появилась 31 марта, но уже поднялась в ТОП и собрала 1,7 тыс. комментариев.

Скорее всего, Nekujo хотел показать, как за это время изменился его отец, однако на снимках юзеров больше всего заинтересовало то, что происходит вокруг.

"Вы не заметили, что дерево исчезло?", "Кто-то уничтожил дерево", "Я помню это дерево. У меня есть фотка рядом с ним того же года", "Что вы сделали с деревом?!", "Те, кто вырос в Сан-Франциско, знают, что это дерево было местом, где получались лучшие фотографии. Не могу даже заставить себя туда прийти. Дерево, RIP", "Мы должны посадить новое дерево и сделать еще одну фотографию через 15 лет", – отмечают пользователи Reddit.

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Незамужние женщины, кроме того, засыпали Nekujo вопросами о личной жизни его отца. "Вау, твой отец холост?", "Очень красивый мужчина", "Такой милый!" – пишут дамы под фото.

Напомним, ранее отец четырех дочерей показал смешные семейные фото.

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