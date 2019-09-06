Парень случайно поймал "упавший с неба" IPhone X: курьезное видео

Ролик появился на YouTube-канале спортсмена Сэмюэла Кемпфа

На YouTube-канале спортсмена Сэмюэла Кемпфа появилась курьезная видеозапись, на которой он во время катания на аттракционе ловит "упавший с неба" смартфон.

"Я поймал телефон незнакомца на американских горках в испанском PortAventura World! – пишет он в описании к видео. – Случайно увидел, как молодой человек в нескольких рядах от меня роняет свой IPhone X. Короче говоря, я переловил смартфон. И это при том, что американские горки движутся со скоростью более 130 км. Когда-то они были самыми высокими и быстрыми в Европе".

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Как оказалось, Сэмюэл профессионально занимается фистболом, а для этого вида спорта нужна молниеносная реакция. Именно это помогло ему поймать мобильное устройство и вернуть его владельцу.

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