Парень утопил свой BMW на зло "жадным" родителям: невероятное видео

Молодой человек решил избавиться от своего автомобиля, так как он казался ему слишком маленьким

Житель Индии утопил BMW на зло родителям Фото: Depositphotos

В индийском городе Ямунанагар 22-летний молодой человек утопил в реке подаренный родителями BMW, поскольку в качестве подарка он хотел Jaguar. Инцидент произошел в пятницу, 9 августа, сообщает ANI News.

Представитель местной полиции утверждает, что молодой человек решил избавиться от своего автомобиля, так как он казался ему слишком маленьким по сравнению с Jaguar. При этом родители индийца заявили правоохранителям, что он страдает от психического заболевания.

Смотрите видео: в Индии молодой человек утопил подаренный BMW. Он хотел Jaguar

"Мы проводим дальнейшее расследование, чтобы установить, был ли нарушен закон. Молодой человек в настоящее время находится с семьей", – уточнил представитель полиции.

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На кадрах видно, как машину, застрявшую в водорослях посреди реки, пытается вытащить группа спасателей. Также на берегу можно заметить спецтехнику.

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