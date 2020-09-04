Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Он утверждает, что веганская диета оказывает положительное влияние на внешность и психологическое состояние

Британский бодибилдер, тренер и блогер по имени Роб четыре года придерживался вегетарианства и доказал, что те, кто не употребляют животную пищу, тоже могут быть качками. Об истории парня написал журнал Men’s Health.

Роб специально прошел DEXA-сканирование, которое точно измеряет жировые отложения и мышцы. Процент жира в организме парня составил 13,7 (норма для мужчин – от 14 до 25 %).

Роб четыре года придерживался вегетарианства Фото: instagram.com/vegan_physique

"Доволен ли я этим? Да, очень счастлив. Это показывает, что вы можете нарастить и сохранить мышцы, потребляя только растительные белки. Я чувствую себя хорошо, занимаюсь в тренажерке. Показатели меня определенно радуют", – рассказал Роб.

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Кроме этого, парень утверждает, что веганская диета оказывает положительное влияние не только на внешность, но и на психологическое состояние.

"Когда-то я и сам был толстеньким, у меня были проблемы с кожей, но потом я просто отказался от продуктов животного происхождения и понял, что они мне совсем не нужны, – отмечает он. – Я чувствую себя намного лучше во всех смыслах".

Роб также ведет личный блог на YouTube. Он рассказывает подписчикам, что нужно есть, чтобы нарастить мышечную массу, а также делится рецептами веганских блюд.

Ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом. Идентичные близнецы пришли к одному выводу – нельзя постоянно питаться одинаковым способом и бросаться из крайности в крайность. Ведь, как выяснилось, оба типа питания имеют как плюсы, так и минусы.

Кто за и кто против вегетарианства – смотрите видео:

Также напомним: мы уже разбирались, в чем польза и вред вегетарианства.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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