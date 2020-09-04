Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Сегодня, 10:58

Он утверждает, что веганская диета оказывает положительное влияние на внешность и психологическое состояние

Британский бодибилдер, тренер и блогер по имени Роб четыре года придерживался вегетарианства и доказал, что те, кто не употребляют животную пищу, тоже могут быть качками. Об истории парня написал журнал Men’s Health.

Роб специально прошел DEXA-сканирование, которое точно измеряет жировые отложения и мышцы. Процент жира в организме парня составил 13,7 (норма для мужчин – от 14 до 25 %).

Роб четыре года придерживался вегетарианства
Роб четыре года придерживался вегетарианства
Фото: instagram.com/vegan_physique

"Доволен ли я этим? Да, очень счастлив. Это показывает, что вы можете нарастить и сохранить мышцы, потребляя только растительные белки. Я чувствую себя хорошо, занимаюсь в тренажерке. Показатели меня определенно радуют", – рассказал Роб.

INSTAGRAM

Кроме этого, парень утверждает, что веганская диета оказывает положительное влияние не только на внешность, но и на психологическое состояние.

"Когда-то я и сам был толстеньким, у меня были проблемы с кожей, но потом я просто отказался от продуктов животного происхождения и понял, что они мне совсем не нужны, – отмечает он. – Я чувствую себя намного лучше во всех смыслах".

Читайте также:
Международный день вегана: стоит ли есть мясо или лучше отказаться

Роб также ведет личный блог на YouTube. Он рассказывает подписчикам, что нужно есть, чтобы нарастить мышечную массу, а также делится рецептами веганских блюд.

Ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом. Идентичные близнецы пришли к одному выводу – нельзя постоянно питаться одинаковым способом и бросаться из крайности в крайность. Ведь, как выяснилось, оба типа питания имеют как плюсы, так и минусы.

Кто за и кто против вегетарианства – смотрите видео:

Также напомним: мы уже разбирались, в чем польза и вред вегетарианства.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дети-веганы: все секреты сбалансированного рациона  Основы вегетарианства: польза и вред отказа от мяса Веганство в моде: кто из украинских звезд отказался от мяса
видео Великобритания тело диета вегетарианство бодибилдер
Источник: instagram.com/vegan_physique
Реклама

Новости партнеров

Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте
Причины трудностей в отношениях у красивых женщин
Причины трудностей в отношениях у красивых женщин
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі

Популярные статьи

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Вчера, 18:00Техно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Вчера, 15:04Fun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Вчера, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

2 сентябряFood

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

2 сентябряШоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

2 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 сентябряТехно

Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос

2 сентябряFun

Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

2 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 сентября: Водолей сможет укрепить отношения, а у Рыб – отличное время для творчества

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

1 сентябряШоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Новости партнеров

Пирожки-бомбочки: взрыв вкуса и удовольствия
Пирожки-бомбочки: взрыв вкуса и удовольствия
Жена Дмитрия Комарова поделилась оригинальным рецептом десерта
Жена Дмитрия Комарова поделилась оригинальным рецептом десерта
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять