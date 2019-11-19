Парень вернулся к бывшей девушке, когда увидел, что с ней произошло

Он больше не мог смотреть, как бывшая возлюбленная страдает

Тайлер Шелтон и его девушка Хейли Фото: Instagram/tribetyler

27-летний музыкант и блогер Тайлер Шелтон из американской Флориды опубликовал на своём YouTube-канале трогательную видеоисторию о том, как чуть не лишился любимой девушки по имени Хейли. Все начиналось еще в школе, когда им было по 12 лет, они сразу подружились, а со временем даже начали встречаться.

Прошло три года, и паре пришлось столкнуться с серьезными проблемами. По словам Тайлера, поведение Хейли сильно изменилось, они стали ссориться из-за мелочей. Но он всячески пытался сохранить отношения, забыв про друзей и родных. Однажды девушка сказала, что очень голодна, но когда они приехали в ресторан, заявила, что уже ничего не хочет. А потом и вовсе расплакалась. Поняв, что отношения продолжать невозможно, влюбленные расстались.

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Однако после этого Тайлер стал замечать, что Хейли просто тает на глазах. Она резко сбросила вес и выглядела очень больной. Оказалось, что у девушки прогрессировала анорексия. "Я помню, насколько болезненно она выглядела. Ее ноги были словно зубочистки, а руки такими тоненькими, что было видно каждую косточку. Хейли чуть не умерла", – рассказывает в интервью пишет Daily Mail Тайлер Шелтон.

Шелтон больше не мог смотреть, как его бывшая возлюбленная страдает в одиночестве, и протянул ей руку помощи. Девушка начала лечиться, постепенно приходя в себя. И теперь, спустя много лет, Тайлер и Хейли – счастливые муж и жена, которые хотят помочь другим столкнувшимся с подобными проблемами.

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